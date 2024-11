Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Vom Topspiel zum Kellerduell

1 Thomas Bauer (links) wäre eine Alternative in der Fellbacher Viererkette. Foto: Archiv Günter Schmid

Der Oberligist SV Fellbach tritt bei den Fußballern von Calcio Leinfenden-Echterdingen an, und möchte im Duell der Aufsteiger den Tiefflug stoppen.











Drei Spiele, null Punkte und 1:17 Tore. Sicherlich, der SV Fellbach durchläuft bislang die schwerste Phase in der Oberliga. Deshalb soll der Negativlauf an diesem Sonntag (14.30 Uhr) gestoppt werden, wenn das Team um Trainer Tomislav Zoric bei einem alten Bekannten antritt. Mit Calcio-Leinfelden-Echterdingen kämpften die Fellbacher in der Vorsaison um die Verbandsliga-Meisterschaft. Calcio zog den Kürzeren, folgte aber über die Entscheidungsspiele dann doch in die Oberliga.