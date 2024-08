Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Viel Applaus nach eindrucksvollem Auftakt

1 In dieser Szene bringt Nöttingens Schlussmann Thilo Marksteiner Fellbachs Kapitän Bleart Dautaj zu Fall. Dieser „revanchiert“ sich umgehend und verwandelt den fälligen Elfmeter zum 1:0. Foto: Günter Schmid

Der Aufsteiger SV Fellbach gewinnt sein erstes Spiel in der Fußball-Oberliga zu Hause gegen den FC Nöttingen mit 3:1. Nach anfänglicher Nervosität wird das Team immer mutiger und sichert sich nach einer starken Mannschaftsleistung den historischen Dreier.











Vieles ist neu beim SV Fellbach rund um das Max-Graser-Stadion. Nicht nur die Spielklasse, sondern auch die Anzeigetafel. Und diese zeigte am Samstag viel Historisches an. Vor allem nach den insgesamt 94 Minuten den 3:1-Sieg des Aufsteigers gegen das „Oberliga-Inventar“ des FC Nöttingen. Erstes jemals bestrittenes Spiel in der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands, erster Sieg – ein Einstand nach Maß, den die wenigsten unter den 510 Zuschauern dem neu zusammengestellten Team in dieser Art und Weise zugetraut hatten. Die ersten drei Punkte waren hoch verdient, viel Applaus gab es zurecht nach der Partie für die neue Belegschaft vom Kappelberg. Weiter geht es für die Fellbacher bereits am Dienstag (19 Uhr) in der dritten Runde des WFV-Pokals beim Landesligisten TSV Crailsheim.