Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Trotz Klatsche ein klares Signal des Teams

Autsch, das saß! Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach sind zum Rückrundenstart am Freitagabend beim FC Nöttingen mit 2:7 (1:3) unter die Räder gekommen und belegen als Tabellen-14. weiterhin einen Platz in der Abstiegszone. Fellbachs Trainer Tomislav Zoric musste zugeben: „Ich wusste zwar, dass Nöttingen aktuell einen Lauf hat. Mit solch einer gewaltigen Abfuhr habe ich aber nicht gerechnet.“ Wobei es nach der Partie ein Zeichen gab, das dem Übungsleiter Hoffnung für die kommenden Aufgaben macht. Bis zur Winterpause sind dies noch am nächsten Freitag das Heimspiel (19 Uhr) gegen den 1. FC Normannia Gmünd und dann die Partie in Essingen.