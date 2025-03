Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Tomislav Zoric verlässt den SVF zum Saisonende

1 SVF-Trainer Tomislav Zoric Foto: /Susanne Degel

Am Samstag, 15 Uhr, empfangen die Fellbacher Oberliga-Fußballer um ihren scheidenden Trainer den 1. CfR Pforzheim auf dem Kunstrasen.











Ob die Vorzeige-Fußballer des SV Fellbach auch in der kommenden Saison noch in der Oberliga vertreten sein werden, das ist zehn Spieltage vor dem Saisonende ungewiss. Sicher ist derweil, dass der Trainer Tomislav Zoric, der das Amt erst im vergangenen Sommer übernommen hat, den Verein zum Saisonende verlassen wird. „Am liebsten mit dem Klassenverbleib“, sagt der 31-Jährige vor der Heimpartie am Samstag, 15 Uhr, gegen den 1. CfR Pforzheim auf dem Kunstrasenplatz. Der Grund für die Entscheidung ist rein beruflicher Natur. „Mein neuer Job ist umfangreich, außerdem wäre ich im kommenden Herbst auch ein paar Wochen weg“, sagt Zoric, der in Degerloch wohnt uns seit Januar in Zuffenhausen arbeitet. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. Das Team habe sich gut entwickelt, „ich hätte gerne mindestens noch ein Jahr mit den Spielern weitergearbeitet“, sagt Zoric.