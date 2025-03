Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Pflichtsieg gepaart mit Novum in der Oberliga

1 Kapitän Matteo Binner (rechts) brachte den SV Fellbach in Führung. Foto: Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach landen beim Schlusslicht FC 08 Villingen II einen wichtigen 3:1-Erfolg.











24 Spieltage hat es gedauert, bis dem Neuling SV Fellbach ein Novum in der Fußball-Oberliga gelang. Der 3:1-Erfolg am Sonntag beim Liga-Schlusslicht FC 08 Villingen 08 II bedeutete den zweiten Sieg hintereinander – erstmals in dieser Saison. Durch den wichtigen Pflicht-Dreier hat sich das Team von Trainer Tomislav Zoric bis auf einen Zähler an den zwölften Platz herangearbeitet, der im schlechtesten Fall den Klassenverbleib bedeuten wird. Dementsprechend zeigte sich der Coach auch zufrieden: „Der Sieg war verdient, wobei wir etwas für unser Torverhältnis hätten machen können, wäre doch selbst ein 8:3 möglich gewesen.“