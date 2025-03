Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Ohne Aggressivität, Intensität und Mut keine Punkte

1 Das Hinspiel gegen den FV Ravensburg haben Muhamad Sanyang (links) und der SV Fellbach mit 0:2 verloren. Foto: Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach müssen am Samstag im Spiel beim FV Ravensburg zu ihren Tugenden zurückfinden.











Die 0:4-Heimniederlage im Kellerduell gegen die TSG Backnang bedurfte keiner großen Analyse. Die Gründe für den Tiefgang sind für Tomislav Zoric schnell erklärt gewesen und dementsprechend richtete er auch nicht viele Worte an seine Spieler. „Uns hat die Intensität, die Aggressivität und der Mut gefehlt“, sagt der Trainer des SV Fellbach. Tugenden, die die junge Fellbacher Truppe über weite Strecken dieser Oberliga-Saison ausgezeichnet hat. „Nur so können wir bestehen. Machen wir weiter wie gegen Backnang, gewinnen wir kein Spiel mehr“, warnt der Coach. Dementsprechend forderte der SVF-Übungsleiter während der Woche von seinen Schützlingen hohe Intensität und Einsatzbereitschaft in den Übungseinheiten. Und diejenigen Akteure, die auch 100 Prozent im Training gebracht haben, haben gute Chancen, am Samstag (14 Uhr) beim nächsten Kellerduell beim Tabellennachbarn FV Ravensburg in der Startformation zu stehen. Die Oberschwaben (zwei Spiele in Rückstand) rangieren einen Zähler hinter den Kickern vom Max-Graser-Stadion auf Tabellenplatz 16.