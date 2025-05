Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Nur gut spielen reicht nicht

1 Yannick Egle vergibt eine von drei Fellbacher Großchancen in der ersten Hälfte zur möglichen Führung. Foto: Günter Schmid

Die abstiegsbedrohten Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren ihr Heimspiel gegen die bereits vor der Partie im Max-Graser-Stadion als Meister festgestandene SG Sonnenhof Großaspach mit 0:3 (0:1).











Dort, wo vor gut einem Jahr die Fußballer des SV Fellbach ihren Aufstieg in die Oberliga gefeiert haben, bejubelten am späten Samstagnachmittag ausgelassen und mit zahlreichen Sektduschen und Konfettibomben die Kicker der SG Sonnenhof Großaspach ihren Aufstieg in die Regionalliga: im Max-Graser-Stadion. Kurz zuvor war dem Team um den Meistertrainer Pascal Reinhardt dort ein 3:0-Erfolg gegen die Fellbacher Gastgeber gelungen, für die es im Kampf um den Klassenverbleib immer enger wird. Auf den möglicherweise rettenden fünftletzten Tabellenplatz beträgt der Rückstand vier Spiele vor dem Saisonende fünf Punkte. „Wir haben – wie so oft – ein gutes Spiel gemacht, aber es leider auch – wie so oft – hergegeben“, sagt der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric.