Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Mit einem Sieg absolut im Soll

1 Gelingt den Fellbacher Fußballern um ihren Kapitän Matteo Binner im letzten Hinrundenspiel noch einmal ein dreifacher Punktgewinn? Foto: Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag beim SSV Reutlingen an. Es ist bereits das letzte Hinrundenspiel in dieser Saison für den Aufsteiger.











Wenn die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach an diesem Samstag, 14.30 Uhr, auswärts im Stadion Kreuzeiche gegen den gastgebenden SSV Reutlingen antreten, dann ist es bereits das letzte Hinrundenspiel dieser Saison. Für den Aufsteiger stehen in bislang 16 Partien 17 Punkte auf der Habenseite. „Wir sind mit der Hinrunde zufrieden. Wenn das Spiel am Samstag positiv verläuft, sind wir absolut im Soll“, sagt der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric, auch wenn er dem einen oder anderen nicht gewonnenen Punkt nachtrauert. Und freilich hatten sich die Kicker und das Trainerteam auch die beiden Partien gegen die Spitzenteams TSG Balingen (0:7) und SG Sonnenhof Großaspach (0:6) ganz anders vorgestellt.