Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Jugend gegen geballte Erfahrung

Jubeln kann so schön sein: SVF-Kapitän Matteo Binner und seine Mitstreiter wollen den nächsten Erfolg verbuchen.

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, daheim die Gäste des FSV 08 Bietigheim-Bissingen um den ehemaligen Oeffinger Trainer Haris Krak.











Gut möglich, dass an diesem Freitagabend, 19 Uhr, auch einige Fußball-Fans des TV Oeffingen im Max-Graser-Stadion vorbeischauen. Schließlich empfangen die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der seit dieser Saison vom ehemaligen TVOe-Coach Haris Krak angeleitet wird. Das Gästeteam, das der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric als erfahren und abgezockt einstuft, war mit fünf Niederlagen nacheinander in die Saison gestartet, hat sich danach aber gefangen und belegt vor dem 16. Spieltag mit 19 Punkten den achten Tabellenplatz. Auswärts ist die Mannschaft zuletzt seit vier Spielen ungeschlagen. Allerdings können die Fellbacher mit einem Sieg in der Tabelle am FSV, der in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenverbleib kämpfen musste, vorbeiziehen. Denn der Rückstand der Gastgeber auf dem 13. Rang beträgt lediglich zwei Punkte.