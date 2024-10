Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Gelingt die Überraschung?

1 Tomislav Zoric und der SVF freuen sich auf das Duell mit dem Spitzenreiter. Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, im Max-Graser-Stadion den Tabellenführer TSG Balingen, der ohne seinen Torjäger Halim Eroglu kommt











Elf Spiele, elf Siege. Die Oberliga-Fußballer der TSG Balingen scheinen in dieser Runde nur ein Ziel zu haben: den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest. Aus der war das Ensemble im Frühjahr als Tabellenvorletztes abgestiegen. Mit 33 Punkten führt die TSG die Tabelle an und hat damit 19 Zähler mehr auf dem Konto als der Aufsteiger SV Fellbach, der den Spitzenreiter an diesem Freitag, 19 Uhr, im Max-Graser-Stadion empfängt. „Die TSG ist komplett im Flow. Wenn es läuft, dann läuft es“, sagt der Fellbacher Coach Tomislav Zoric.