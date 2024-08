Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Fabijan Domic stürmt jetzt auf der anderen Seite

1 Fabijan Domic, hier noch im roten Trikot des SVF, streift sich seit dieser Saison das Trikot des 1. FC Normannia Gmünd über. Foto: Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstagnachmittag, 15 Uhr, beim 1. FC Normannia Gmünd an.











Es ist schon eine Weile her, dass sich die Fußballer des SV Fellbach und des 1. FC Normannia Gmünd in einem Ligaspiel gegenüberstanden. Am 4. März 2023 hatten sich die Gäste auf dem Gmünder Kunstrasenplatz mit 1:3 geschlagen geben müssen, Es war das erste Spiel nach der Winterpause in der Verbandsliga. Am Ende der Saison 2022/23 schafften die Gmünder über die Relegation den Sprung in die Oberliga, die Fellbacher beendeten die Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz.