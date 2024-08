Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Ein Treffen vieler ehemaliger Mitspieler

1 Sebastian Gleißner (vorn) hat sich in der vergangenen Saison noch das Trikot des SV Fellbach übergestreift. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach treten an diesem Freitagabend, 18.30 Uhr, im Stadion Etzwiesen gegen die TSG Backnang an.











Wenn an diesem Freitagabend, 18.30 Uhr, der Oberliga-Aufsteiger SV Fellbach bei der TSG Backnang antritt, dann stehen einige Spieler auf dem Platz, die sich in der vergangenen Saison noch jeweils das Trikot des Gegners übergestreift haben. Aufseiten der Gastgeber sind dies Sebastian Gleißner und Mika Müller, die im Juni noch die Verbandsliga-Meisterschaft mit dem SVF feierten. Wobei der Einsatz von Müller noch fraglich ist. Zwar hat der Innenverteidiger das erste Ligaspiel bestritten, musste hernach aber wegen einer Schulterverletzung passen. Auf Fellbacher Seite dürfte die Partie vor allem für Leon Leuze, Yannick Mallet und Muhamed Sanyang eine besondere werden. Alle drei sind in der vergangene Runde noch für die TSG aufgelaufen.