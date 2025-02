Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Ein Kracher daheim zum Jahresauftakt

1 SVF-Trainer Tomislav Zoric Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen im ersten Spiel nach der Winterpause am Samstag den punktgleichen Tabellennachbarn TSG Backnang.











Es ist so weit. Die pflichtspielfreie Winterpause ist vorbei, auch in der Fußball-Oberliga rollt an diesem Wochenende wieder der Ball. Für die Abordnung des SV Fellbach beginnt die zweite Saisonphase gleich mit einem „Kracher“. Denn zu Gast im Max-Graser-Stadion ist am Samstag, 15 Uhr, der punktgleiche Tabellennachbar TSG Backnang um den Fellbacher Ex- und Aufstiegstrainer Mario Marinic.