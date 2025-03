Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Die Latte verhindert das 2:2

1 Torschützen unter sich: der Fellbacher Torben Hohloch (links) und der Ex-Fellbacher Niklas Hofmeister Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren ihr Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim nach starker Leistung mit 1:2. Selbst der Gästetrainer spricht von einem glücklichen Sieg.











Link kopiert



Thomas Herbst ist ein ehrlicher Mann. Das Glück, sagte der Trainer der Oberliga-Fußballer des 1. CfR Pforzheim bei der abschließenden Pressekonferenz, sei eher auf der Seite seiner Mannschaft gewesen, die das Duell mit dem abstiegsbedrohten SV Fellbach kurz zuvor mit 2:1 gewonnen hatte. Und auch, dass er selten in der Pause so laut geworden sei wie diesmal. „Wir haben nicht so gespielt wie ich mir das eigentlich vorstelle. Viele Spieler haben nicht ihr Level erreicht“, sagte er. Dabei waren die Gäste nach 45 Minuten bereits mit 2:1 vorn gelegen – auch dank eines verwandelten Foulelfmeters, den der Unparteiische Alessio Remili (FV Alemannia Bruchhausen) in der 17. Minute gegeben hatte und zumindest aus Sicht vieler Fellbacher – auf dem Kunstrasenplatz und auch daneben – fragwürdig war.