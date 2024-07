Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Der neue Mann für die verrückte Mission

1 Tomislav Zoric leitet die Fußballer des SV Fellbach in der Oberliga an. Foto: Susanne Degel

Der aus Korb stammende Tomislav Zoric, 30, ist der neue Trainer des Oberliga-Aufsteigers SV Fellbach. Er hat die A-Lizenz und war zuletzt beim VfB tätig.











Für Nicole Sdunek war schnell klar, dass er der richtige Mann ist. Spätestens als die Abteilungsleiterin der Fußballer des SV Fellbach Tomislav Zoric nach einem ersten gemeinsamen Gespräch zum Aufzug begleitet hatte, war ihr klar, dass der 30-Jährige exakt zur „Fellbacher DNA“ passe – und der perfekte Trainer für den Neuaufbau nach großem personellen Umbruch (wir haben mehrfach berichtet) in der Oberliga sei. Allerdings musste die Abteilungschefin Mitte April noch zwei Tage warten, ehe sie die Zusage des A-Lizenz-Inhabers bekam. Dann war die Erleichterung groß. „Ich bin dankbar, dass er so verrückt ist“, sagt Sdunek und lacht. Denn auch die Mission, in die die Fellbacher Kicker nach dem Aufstieg in die Oberliga mit dem ersten Spiel am Wochenende 3./4. August starten, sei ja „eine verrückte“.