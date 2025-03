Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Der nächste Sieg muss her

Der nächste Sieg muss her

1 Einsatz ungewiss: Yannick Egle vom SV Fellbach (Mitte) Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Sonntag, 14 Uhr, beim abgeschlagenen Liga-Schlusslicht FC 08 Villingen II an. Mit einem Erfolg wollen sie die vor Wochenfrist gewonnenen Bonuspunkte veredeln.











Mit dem überraschenden 2:0-Heimsieg am vergangenen Freitag gegen den drittplatzierten VfR Mannheim haben die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib verbucht. Diese Bonuspunkte gilt es nun an diesem Sonntag, 14 Uhr, mit einem weiteren Sieg beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht FC 08 Villingen II zu veredeln – auch, um den Anschluss an das hintere Mittelfeld nicht zu verlieren respektive den Rückstand größer werden zu lassen.