Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Der Gästetrainer spricht von „Frechheit“

1 Schuss ins Glück. Muhamad Sanyang (links) erzielt kurz nach der Pause den Treffer zum 1:0 für den SV Fellbach. Foto: Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen auch ihr zweites Heimspiel – 1:0 gegen den TSV Essingen, der die vergangene Runde immerhin als Achter abgeschlossen hatte. Das Siegtor fällt kurz nach der Pause.











Tomislav Zoric hatte es nach dem Schlusspfiff am Samstag eilig. Der Trainer der Oberliga-Fußballer des SV Fellbach musste zur Hochzeit eines Freundes – und dorthin ging er mit einem Strahlen im Gesicht. Nicht nur wegen des besonderes Tages, sondern auch, weil seine Entourage im Spiel zuvor einmal mehr alle Kritiker eines Besseren belehrt hatte. Das Spiel gegen den Vorjahresachten TSV Essingen gewann der Aufsteiger mit 1:0. Es war bereits der zweite Sieg in der dritten Saisonpartie und der zweite Heimspielerfolg. Das entscheidende Tor hatte vor 400 Zuschauern im Max-Graser-Stadion Muhamad Sanyang nach feiner Einzelleistung in der 49. Minute erzielt. „Der Sieg war absolut verdient. Wir haben bis auf die ersten 20 Minuten ein starkes Spiel abgeliefert“, sagte ein zufriedener Zoric.