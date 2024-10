Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Bleron Berisha fällt verletzt aus

1 Fellbachs Torhüter Bleron Berisha laboriert an einem Muskelfaserriss. Foto: /Günter Schmid

Der Fußball-Oberligist SV Fellbach tritt am Sonntag bei der SG Sonnenhof Großaspach an. Anpfiff ist um 15 Uhr.











Der Spielplan meint es nicht gut mit den Oberliga-Fußballern des SV Fellbach. Nachdem sich das Team um den Trainer Tomislav Zoric vor Wochenfrist dem ungeschlagenen Tabellenführer TSG Balingen stellen musste und mit 0:7 unter die Räder kam, wartet nun am Sonntag, 15 Uhr, auswärts die Partie bei der SG Sonnenhof Großaspach. Und die ist mit elf Siegen und einem Unentschieden nicht minder schlecht in die Saison gestartet. Zudem zog der Tabellenzweite um die beiden Ex-Fellbacher Niklas Pollex und Alexander Michalik am Mittwoch mit einem 2:0-Sieg gegen den Regionalligisten 1. Göppinger SV als letzte Mannschaft ins Viertelfinale des Verbandspokals ein.