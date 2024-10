Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Bittere Spieltage – dritter Teil

1 Torben Hohloch (links) vergab für Fellbach eine gute Möglichkeit. Foto: Günter Schmid

Nach den Packungen gegen die zwei Oberliga-Spitzenteams verlieren die Fußballer des SV Fellbach auch gegen den Mitaufsteiger FC Zuzenhausen.











Nach dem Spiel stellte sich Tomislav Zoric in den Spielerkreis und richtete viele aufbauende Worte an seine Akteure. Als sich die Spielertraube aber auflöste, blieb er allein und verlassen zurück. Sein Blick ging ins Leere. Viele Gedanken seien ihm dabei durch den Kopf geschossen, unter anderen, dass derzeit Vieles äußerst unglücklich gegen seine Mannschaft laufen würde, sagte der Trainer des SV Fellbach. Recht hat er, denn bei der 1:4-Niederlage gegen den Mitaufsteiger FC Zuzenhausen kam der Rückschlag – wie zuletzt bei den Packungen gegen die Spitzenteams SG Sonnenhof Großaspach (0:6) und TSG Balingen (0:7) – bereits in der Anfangsphase.