Fußball-Oberliga: SV Fellbach: Am Ende nur noch mit neun Mann

1 Für den Fellbacher Patrick Fossi (Mitte) war die Partie nach 66 Minuten und Geb-Rot frühzeitig zu Ende. Foto: /Günter Schmid

Die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren ihr Heimspiel gegen den FV Ravensburg mit 0:2 (0:1). Dabei hatten die Gastgeber Chancen für zwei Spiele.











71 Minuten waren am Freitagabend im Max-Graser-Stadion in der Oberliga-Partie zwischen dem SV Fellbach und dem FV Ravensburg gespielt, als es einem um die gastgebenden Kicker um ihren Trainer Tomislav Zoric Angst und Bange werden musste. Nach einem Foul von Ibrahim Njie am eingewechselten Daniel Schachtschneider zeigte der Referee Philipp Hofheinz (FV Niefern) dem Fellbacher Verteidiger die rote Karte. Was allein schon schlimm genug war. Doch es war bereits der zweite Platzverweis für die Fellbacher binnen fünf Minuten. Zuvor war Patrick Fossi mit Gelb-Rot ebenfalls frühzeitig zum Duschen geschickt worden.