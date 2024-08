Fußball-Oberliga: Maximilian Otto: Der neue Calcio-Keeper: Ein Schritt zurück für den Profi-Plan

1 Weil es bei den Stuttgarter Kickers wenig Aussicht auf Einsatzzeiten gab, hat sich Maximilian Otto umorientiert. Foto: Baumann

Maximilian Otto ist von den Stuttgarter Kickers zum Oberliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen gewechselt. Warum ihm dies schwer gefallen ist – und welchen Torhüter auf der großen internationalen Bühne er als Vorbild sieht.











Link kopiert



Eigentlich sollte man meinen, dass Maximilian Otto die Zahl zwei ganz sympathisch ist, spielt sie doch seit seiner Geburt eine wichtige persönliche Rolle: Am 2.2.2002 kam der heute 22-Jährige in Stuttgart zur Welt. Rein fußballerisch gefällt dem Remsecker allerdings die Nummer eins und die Rolle des Stammtorhüters deutlich besser, weshalb er sich in diesem Sommer nach vier Jahren als Ersatzkeeper der Stuttgarter Kickers für einen Wechsel zum Oberliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen entschieden hat. Dort ist er als Leistungsträger eingeplant – eine Rolle, welcher Otto auch am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Oberachern im zweiten Heimspiel der Saison gerecht werden soll.