1 VfB-II-Trainer Paco Vaz. Foto: Pressefoto Baumann

Lokalduell in Göppingen: Der 1. Göppinger SV empfängt in der Fußball-Oberliga den VfB Stuttgart II. Wir haben den Liveticker zum Spiel.

Göppingen - Es ist schon eine ganze Weile her, dass der VfB Stuttgart II in der Oberliga ran musste. Damals galt diese Spielklasse noch als die dritthöchste in Deutschland. Das hat sich mittlerweile geändert, die Fußball-Oberliga ist nur noch fünftklassig und das gilt auch für den VfB Stuttgart II, der in den letzten Jahren von der 3. Liga hierher durchgereicht wurde.

Doch Trainer Paco Vaz und seine Spieler wollen daran etwas ändern. Wie auch bei den Profis in der zweiten Liga wurde in dieser Saison die „Mission Wiederaufstieg“ ausgerufen. Ob das gelingt, wird sich allerdings erst in Monaten abzeichnen, die Oberligasaison ist noch lang. Den nächsten Schritt wollen die „Kleinen Roten“ allerdings gegen den 1. Göppinger SV machen. Los geht es ab 14 Uhr – wir haben den Liveticker zum Spiel.