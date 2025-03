Fußball-Oberliga Frauen: FSV Waldebene Stuttgart-Ost: Mit geballter Regionalliga-Erfahrung in die Rückrunde

Vor dem Rückrundenauftakt am Sonntag (14.30 Uhr) in Freiburg-St. Georgen sind bei den Oberliga-Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost die Karten neu gemischt. Fünf Neuzugänge vom SV Hegnach, aktuell abgeschlagener Tabellenletzter der Regionalliga, werden künftig am offiziellen Spielbetrieb teilnehmen. Dabei handelt es sich bei dem Quintett mitnichten um Unbekannte an der Waldebene Ost. Bereits im Sommer hatten sie dem Krisenclub aus Waiblingen aufgrund interner Unstimmigkeiten den Rücken gekehrt und seither mit den Stuttgarterinnen trainiert. Seit der Winterpause mit der Spiellizenz ausgestattet, gehen sie jetzt also für den Viertplatzierten der Oberliga auf Punktejagd.

„Die Mannschaft muss sich erst mal in der neuen Konstellation finden“, sagt Spielleiter Florian Kapfer, „aber der Kader, den wir jetzt zusammenhaben, ist für die Oberliga schon sehr wettbewerbsfähig.“ Zu den Neuzugängen gehört die 23-jährige Torhüterin Nadine Steiner, die neben Hegnach auch mit Crailsheim bereits in der Regionalliga kickte. Gleiches gilt für Abwehrspielerin Sibel Meyer (24), die darüber hinaus auch für die Würzburger Kickers in der Bayernliga Erfahrungen sammelte.

Neue Gesichter, alte Ziele

Das Ziel ist laut Kapfer nach wie vor, die Saison auf einem Platz im oberen Tabellendrittel abzuschließen. Aktuell auf Rang Vier liegend, ist das Team auf einem guten Weg – und könnte mit ebenjener Platzierung den Endstand der vergangenen beiden Saisons wiederholen. Ob da nicht der Blick auch ganz nach oben in der Tabelle geht? Fünf Zähler trennen die Stuttgarterinnen von der Spitze. Der Sehnsuchtsort Regionalliga dürfte aber noch etwas auf sich warten lassen.

„Ich denke Heidenheim wird sich das diese Saison nicht nehmen lassen“, sagt Kapfer über den aktuell Zweitplatzierten, der im Gegensatz zum punktgleichen Tabellenführer aus Herrenberg noch eine Partie in der Hinterhand hat. „Sie spielen sehr soliden Fußball, sind sehr effektiv und werden gut gecoacht.“ Die angesprochenen eigenen Ambitionen in Sachen Meisterschaft verschiebt Kapfer in Richtung nächste Spielzeit: „Kommende Saison wollen wir oben angreifen. Jetzt in der Rückrunde hoffen wir, den Punkteschnitt der Hinrunde zu übertreffen.“

Die souveräne Vorbereitung macht – zumindest ergebnistechnisch – Hoffnung. In den Testspielen ließ das Team nur beim 1:1 gegen den Karlsruher SC II Punkte liegen. Unter anderem gewann die Truppe aus dem Stuttgarter Osten gegen den Regionalligisten SC Sand II mit 3:1. Ein Wermutstropfen: In der Vorbereitung zog sich Hannah Pocesny, die sich nach ihrem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison wieder im Training befand, eine erneute, kleinere Verletzung zu. Ebenso auf unbestimmte Zeit ausfallen wird Malin Frisch, die eine Operation an der Hüfte benötigt. Auch für Saskia Kazmaier, die sich noch im Aufbautraining befindet, dürfte der Rückrundenauftakt zu früh kommen.

Vor jenem herrscht beim Waldebene-Club trotzdem gute Stimmung. „Unser Trainer sagt immer: Auswärtsspiele, zu denen man länger als eine Stunde fährt, muss man gewinnen, sonst ist miese Stimmung im Bus“, meint Kapfer lachend und weiß auch: „Der Gegner hat am Ende der Hinrunde viele Punkte liegen lassen und steht mehr unter Druck als wir. Aber wir wollen die drei Punkte natürlich nach Stuttgart holen.“

Personalien

Zugänge

Nadine Steiner (23, Tor, SV Hegnach), Sibel Meyer (24, Abwehr, SV Hegnach), Amelie Schwahn (20, Mittelfeld, SV Hegnach), Isabel Schlipf (25, Abwehr, SV Hegnach), Isabel Janischowsky (24, Abwehr, SV Hegnach).

Abgänge

Leonie Müller (Fußballpause), Yvonne Stecher (TSV Ottmarsheim), Julia Müller (SV Leingarten).