10 Flamur Berisha (r.) gelingt das Tor des Tages. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Heißer Oktober – oder goldener Oktober? Das ist die Frage bei den Stuttgarter Kickers, die den Monat unter das Motto heißer Oktober gestellt haben. Und nach dem wenn auch knappen 1:0(0:0-)Sieg am Samstag gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen ist es bisher auch ein goldener Oktober in der Oberliga. Für den überlegnen Tabellenführer brauchte es am Samstagmittag aber einen Sonntagsschuss in den Winkel durch den eingewechselten Flamur Berisha (84.) um die drei Punkte im Gazi-Stadion zu lassen. Wobei Kickers-Trainer Ünal sagte: „Wichtiger als das Ergebnis ist, dass es der zusammengebrochenen Ordnerin wieder besser geht.“ Deshalb war die Partie in der ersten Hälfte für sechs Minuten unterbrochen gewesen.

Insgesamt war es ein verdienter Erfolg, weil die Blauen vor 2360 Zuschauern ein klares Chancenplus besaßen und hinten praktisch nichts zuließen. Doch schon vor der Pause scheiterten die Kickers immer wieder am ganz starken Rielasinger Torhüter Gianluca Tolino, so wie Konrad Riehle freistehend kurz vor der Pause. Nach einer englischen Woche verlagerten sich die Gäste vom Bodensee entgegen ihrer Gewohnheit auf eine stabile Abwehrarbeit. „Wir waren etwas überrascht über die Spielweise“, gab der Kickers-Coach Mustafa Ünal zu, „aber die Mannschaft hat das super angenommen und sich Chance um Chance erspielt.“ Und die Geduld bewahrt, was sich letztendlich ausbezahlt hat.

Schließlich hatte Rielasingen diese Saison schon die beiden anderen Topteams aus Göppingen und zuletzt die SGS Großaspach besiegt. „Der Unterschied war vor allem, dass wir zu Hause auf Kunstrasen gespielt haben, wo wir jeden schlagen können ohne arrogant zu sein“, sagte der Gäste-Coach Michael Schilling, der noch anfügte: „Aber fußball-technisch stehen die Kickers weit vor den beiden anderen genannten Mannschaften.“

Zunächst einmal steht für die Kickers so etwas wie die Woche der Wahrheit an, in der ein Höhepunkt den anderen jagt. Am Freitag (19 Uhr) geht es zum Spitzenspiel nach Göppingen, am Dienstag darauf kommt es um 18 Uhr zum Spiel des Jahres im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt – und zum Abschluss folgt noch das ewig brisante Derby gegen den SSV Reutlingen.

Bis dahin sollen auch wieder David Braig (erkrankt) und Nico Blank (Schlag auf die Wade dabei sein. Ünal betont: „Ich hoffe, dass sie diese Woche wieder ins Training einsteigen und wir dann ein volles Haus haben.“ Im Kader – im Gazi-Stadion sowieso, zumindest zum DFB-Pokal Hit gegen Frankfurt, der bereits restlos ausverkauft ist.