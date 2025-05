Fußball-Oberliga: Erneut schlechte Erfahrungen

1 Muhamad Sanyang (links) – hier eine Szene aus dem Hinspiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen – erzielte im Rückspiel bei der 1:3-Niederlage den einzigen Treffer für den SV Fellbach. Foto: Archiv Günter Schmid

Der bereits abgestiegene Fußball-Oberligist SV Fellbach verliert trotz guten Spiels verdient beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen – und hadert erneut mit einem „Bekannten“.











Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am Samstag durch den 3:1-Heimerfolg gegen den SV Fellbach das geschafft, was die Gäste in der Vorwoche endgültig verpasst haben: den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga. Auch wenn es bei den Kappelberstädtern um nichts mehr ging, waren „der Einsatz und das Engagement der Truppe sehr lobenswert, der Sieg der Gastgeber aber dennoch verdient“, sagt der Fellbacher Trainer Tomislav Zoric.