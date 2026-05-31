Fußball-Oberliga der Frauen: Trotz 45 Minuten Unterbrechung – Frauen der Waldebene Stuttgart-Ost sind Meister

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern nach dem Aufstieg die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga. Das 0:0 gegen den SV Hegnach reicht zum Titel.
Nach dem Aufstiegsjubel folgt der Meisterjubel: Trotz des 0:0 gegen den SV Hegnach ist den Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost die Oberliga-Tabellenspitze nicht mehr zu nehmen. Die Frauen, die in der kommenden Saison als Stuttgarter Kickers in der Regionalliga antreten, profitierten ohnehin von der 0:3-Niederlage des Verfolgers Karlsruher SC II beim 1. FC Heidenheim.