Fußball-Oberliga der Frauen: Trotz 45 Minuten Unterbrechung – Frauen der Waldebene Stuttgart-Ost sind Meister

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern nach dem Aufstieg die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga. Das 0:0 gegen den SV Hegnach reicht zum Titel.

Nach dem Aufstiegsjubel folgt der Meisterjubel: Trotz des 0:0 gegen den SV Hegnach ist den Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost die Oberliga-Tabellenspitze nicht mehr zu nehmen. Die Frauen, die in der kommenden Saison als Stuttgarter Kickers in der Regionalliga antreten, profitierten ohnehin von der 0:3-Niederlage des Verfolgers Karlsruher SC II beim 1. FC Heidenheim.

Weil die Karlsruherinnen als verbliebene Konkurrentinnen um den Titel nicht aufstiegsberechtigt sind, war bereits vor zwei Wochen der Aufstieg fix. „Das Ergebnis ist uns letztlich egal. Jetzt wollen wir einfach feiern“, sagt der Trainer Manuel Strobel, der nach Abpfiff das Meistershirt übergestreift hatte.

Gegen Hegnach zeigten sich die Waldebene-Frauen von Beginn an überlegen, waren im Abschluss jedoch nicht zielstrebig genug. Zudem bissen sie sich an der unangenehmen und gegnerorientierten Verteidigung der Gäste die Zähne aus.

Kurz nach der Halbzeitpause unterbrach ein Unwetter die Begegnung für fast 45 Minuten. „Danach hat man gemerkt, dass der Rhythmus auf beiden Seiten weg ist“, berichtet Strobel. Dazu beigetragen, dass aus dem Spiel die Luft raus war, hatte die Nachricht von der Karlsruher Niederlage, die das Waldebene-Team vor dem Wiederanpfiff erreichte.

Damit ist der SV Hegnach das einzige Team, das die Meisterinnen in dieser Saison nicht schlagen konnten. Bereits im Hinspiel hatten sich die Mannschaften unentschieden (1:1) getrennt. Kommende Woche steht das letzte Spiel in Tettnang an.