Fußball-Oberliga: Calcio: Warum ist die Saison so schief gegangen? Sieben Gründe fürs Scheitern

1 Zumindest an ihm lag es nicht. Tasos Leonidis (rechts) schnürte zum Abschluss sogar einen Toredreierpack. Viele andere enttäuschten in dieser Saison. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Trotz Dreifachtorschütze: Die Echterdinger verabschieden sich mit einer 3:6-Niederlage und einem Saison-Negativrekord aus der Liga. Beigetragen haben dazu verschiedene Faktoren.











Das war’s dann also mit dem Abenteuer Fußball-Oberliga. Und wenn es für den Aufsteiger und nun Direktwiederabsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen ein zur missratenen Saison passendes Ende geben konnte, dann dieses: Bei der 3:6-Niederlage am Samstag in Hollenbach brachten die Gäste lediglich noch ein 13-Spieler-Aufgebot zusammen, darunter drei Torhüter und in Alessandro Pagano ein eigentlicher Zweite-Mannschaft-Kicker. Auch der Trainer Francesco Di Frisco fehlte. Er weilte auf einer Hochzeit in Gelsenkirchen.