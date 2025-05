Fußball-Oberliga: Calcio: Vor dem Derby: zwei weitere Vertragsunterschriften fix

1 Der Abwehrmann Adrian Körtge Corral (links) bleibt Calcio erhalten. Foto: Günter Bergmann

Reißen die Echterdinger den Nachbarn SV Fellbach mit in den Abgrund? Während es für den Filderclub an diesem Freitag nur noch ums Prestige geht, ist es für den Gegner ein Endspiel.











Der eigene Abstieg ist bereits besiegelt. Reißen die Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen nun den Lokalrivalen mit in den Abgrund? Vor dem Derby an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) beim SV Fellbach mühen die Verantwortlichen sich jedenfalls um Durchhalteparolen. Als immerhin letztes Ziel bleibt, die schwarze Serie von mittlerweile zehn Niederlagen am Stück in dieser Saison noch zu beenden. Freilich, der eigentliche Blick geht bereits aufs nächste Spieljahr, bei dessen Kaderplanung es mit kleinen Schritten vorwärts geht.