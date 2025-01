Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Zwei Stammkräfte verloren, einen Mentalitätsspieler gewonnen

1 Ali Ferati hat Calcio bereits nach einem halben Jahr wieder verlassen. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Beim abstiegsbedrohten Fußball-Oberligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen soll Maximilian Kuchler die Abwehr stabilisieren. Derweil sind zwei Spieler abgewandert – voraussichtlich zum gleichen Liga-Konkurrenten.











Mit Neuzugängen selbst in der Winterpause war bei Calcio Leinfelden-Echterdingen stets zu rechnen – und das nicht zu knapp. In der Vorsaison präsentierte der Verein für die Rückrunde drei, ein Jahr zuvor waren es gar sieben neue Akteure. Freilich, nur wenige davon haben es dann auch in die Stammelf geschafft oder waren echte Verstärkungen. Vor dem zweiten Teil der Saison herrscht beim abstiegsbedrohten Oberligisten indes mehr ein Gehen als Kommen.