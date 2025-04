Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Wer bleibt, wer geht – Calcio-Kader auf dem Prüfstand

1 Der Youngster Tasos Leonidis (rechts) ist bislang einer der wenigen Saisongewinner im Calcio-Kader. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Ein Spieler, den der Verein halten will, hat ein Angebot aus der Regionalliga vorliegen. Derweil hoffen alle Beteiligten, dass an diesem Samstag in der Auswärtspartie in Ravensburg eine schwarze Serie endet.











Diesmal also keine gemütliche Hotelübernachtung. Und auch der gemeinsame Restaurantbesuch fällt aus. Stattdessen haben die Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen ein Lunchpaket mit belegten Brötchen dabei, wenn es für sie an diesem Samstagmorgen auf weite Auswärtsfahrt geht. Die abgespeckte Variante steht im direkten Zusammenhang mit der sportlichen Situation: Nachdem der Abstieg so gut wie sicher ist, hat der Verein die ursprünglichen Pläne verworfen. Keine Anreise schon am Vortag zum Kellerduell beim FV Ravensburg (14 Uhr), sondern „ein Osterausflug auf direktem Weg“, wie es der sportliche Leiter Achim Kiesel nennt. Hin, spielen, zurück – gleichwohl verbunden mit der Hoffnung, dass die schwarze Serie dieser Saison auf gegnerischen Plätzen doch noch ein Ende finden wird.