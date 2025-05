Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Wann, wenn nicht jetzt? Calcio peilt ersten Pflichtspielsieg des Jahres an

1 Gibt es für Luan Kukic (hier beim bisher letzten Sieg gegen den TV Zuzenhausen) und seine Echterdinger gegen den FC 08 Villingen II endlich wieder Grund zum Jubeln? Foto: Günter Bergmann

Im Kellerduell gegen das Schlusslicht FC 08 Villingen II treffen mehrere schwarze Serien aufeinander. Warum die Echterdinger guten Mutes sind, den langersehnten Dreier einzufahren.











Link kopiert



Schafft das Fußball-Oberliga-Kellerkind Calcio Leinfelden-Echterdingen noch den lang ersehnten fünften Saisonsieg, bevor es im Sommer quasi sicher zurück in die Verbandsliga geht? Im Gastspiel beim Schlusslicht FC 08 Villingen II (Sonntag, 14 Uhr) stehen die Chancen für den Tabellenvorletzten wohl so gut wie nie. Das weiß auch Achim Kiesel, sportlicher Leiter des Filderclubs: „Wir wollen diesen Dreier; und wenn nicht gegen Villingen, gegen wenn denn dann?“, ruft er aus, wohlwissend ob der Spitze in Richtung der Schwarzwälder. Kiesel hofft auf das Ende zweier schwarzer Serien: Erstens haben die Italoschwaben die letzten acht Spiele am Stück verloren. Zweitens gelang in dieser Saison noch überhaupt kein Auswärtssieg.