Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Vor dem Derby: was der Calcio-Sportchef von seinem Ex-Verein hält

1 Ioannis Tsapakidis hat eine klare Meinung zu seinem Ex-Verein, bei dem er vor zweieinhalb Jahren gehen musste. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Echterdinger stehen im Krisenduell am Sonntag gegen den Mitaufsteiger SV Fellbach unter großem Zugzwang. Für Ioannis Tsapakidis und drei seiner Spieler wird es aufgrund ihrer Vorgeschichte eine doppelt besondere Begegnung.











Vom Kracherduell zum Krisenduell – so können sich die Vorzeichen ändern. Gerade einmal sechs Monate ist es her, dass sich Calcio Leinfelden-Echterdingen und der SV Fellbach einen packenden 3:3-Fight um den Direktaufstieg lieferten. Nun, an diesem Sonntag (Sportpark Goldäcker, 15 Uhr), kommt es eine Spielklasse höher, in der Oberliga, für die beiden Lokalrivalen erstmals zum Wiedersehen, und die Brisanz könnte erneut kaum größer sein. Der Unterschied: Diesmal richten sich die Blicke auf die andere Seite des Klassements. Die Fragen sind: Wem gelingt im Tabellenkeller der Befreiungsschlag? Wer durchbricht seinen aktuellen Negativlauf?