Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Ungewöhnlich – milde Töne nach Calcio-0:5-Klatsche

1 Hatte gegen Mannheim frühzeitig Feierabend: Calcio-Kapitän Charalambos Parharidis flog nach acht Minuten vom Platz. Foto: Günter Bergmann

Bereits nach acht Minuten gerät der Fußball-Oberligist Calcio Leinfelden-Echterdingen beim VfR Mannheim in Unterzahl und Rückstand. Trotz der Gegentorflut gibt es lobende Worte für die Mannschaft.











Link kopiert



In der Vorwoche noch strahlende Gesichter bei Calcio Leinfelden-Echterdingen nach dem 4:1-Erfolg über den FV Ravensburg beziehungsweise der Beendigung des Negativlaufes von vier Pleiten in Serie. Garniert mit der Erkenntnis, doch auf dem richtigen Weg zu sein. Bekanntlich kann das Pendel bei den Italo-Schwaben aber blitzschnell in die andere Richtung ausschlagen, die Gemütslage bei den Verantwortlichen kippen, deren Hals umgehend dick werden, sollten die Ergebnisse und Leistungen nicht stimmen. Das trifft auch auf Ioannis Tsapakidis. Nach der 0:5-Packung des Aufsteigers beim VfR Mannheim erwartet die Kicker für gewöhnlich während der Trainingswoche eine ordentliche Standpauke von deren sportlichem Leiter.