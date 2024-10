Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Sportdirektor nimmt Spieler in die Pflicht – wer nicht alles gibt, ist raus

Sportdirektor nimmt Spieler in die Pflicht – wer nicht alles gibt, ist raus

1 Noch im Aufbau: Salvatore Varese (Mitte) wird keine Rache an seinem Ex-Verein 1. CfR Pforzheim nehmen können. Foto: Archiv Günter Bergmann

Ioannis Tsapakidis fordert vor dem Duell mit dem 1. CfR Pforzheim vollen Einsatz von der Mannschaft. Fällt einer ab will er in der Winterpause handeln.











Link kopiert



Bei Calcio Leinfelden-Echterdingen wird ab sofort ganz genau hingeschaut. „Wir werden die kommenden Spiele beobachten, wer will und wer nicht“, kündigt der Sportdirektor des Fußball-Oberligisten, Ioannis Tsapakidis, an. Die nächste Bewährungschance für die Spieler des Tabellenvorletzten ist am kommenden Samstag, 14 Uhr, beim 1. CfR Pforzheim. „Wir werden dorthin nur die Spieler mitnehmen, die alles für den Verein, für die Mannschaft und den Erfolg geben“, sagt Tsapakidis.