Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Nur ein Calcio-Mitglied hat Spaß

Dem ermutigenden Start folgt für die Echterdinger nur eine Woche später der ernüchternde Dämpfer. Mit dem 1:4 in Bietigheim-Bissingen werden die Happy-End-Optionen weniger. Was aktuell alles schief gelaufen ist.

Wenigstens die letzte Rettungsaktion auf dem Spielfeld hat dann geklappt. Mit dem wachenden Blick des Vaters bemerkte der Trainer Francesco Di Frisco, dass sich Töchterchen Eleven Rose auf Abwegen befand. Die Dreijährige tippelte fröhlich über den Rasen, als dort bereits das nächste Spiel begonnen hatte, ein B-Jugendkick. Ein halb energischer, halb schmunzelnder Zuruf vom Papi, und die Situation war bereinigt.

Weniger erfolgreich waren Di Friscos vorherige Bemühungen verlaufen, seine Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen an diesem Nachmittag doch noch auf Kurs zu bringen. Nur eine Woche nach dem ermutigenden Auftakt-1:1 in Oberachern ist für den Aufsteiger prompt ein ernüchternder Dämpfer gefolgt. Bei der 1:4-Schlappe in der Auswärtspartie beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen ließ die Mannschaft diesmal einen entscheidenden Teil der Attribute vermissen, die es für die erhoffte Aufholjagd im Tabellenkeller bräuchte. „20 Prozent weniger Willen und Leidenschaft“ erkannte Di Frisco. Und der sportliche Leiter Achim Kiesel brachte es knapp auf den Punkt: „Mit solchen Leistungen wird es mit Sicherheit nicht reichen.“

Das einzig Gute: Der Abstand zum bestenfalls rettenden viertletzten Platz ist nicht größer geworden. Er beträgt unverändert sechs Zähler. Genügen würde dieser 15. Rang, wenn außer dem designierten Absteiger FC 08 Villingen keine weitere baden-württembergische Mannschaft aus der Regionalliga absteigt und wenn zudem der Zweite der eigenen Staffel über die Aufstiegsspiele der Vizemeister den Sprung nach oben schafft. Alle anderen Happy-End-Optionen rücken für die Echterdinger allerdings zunehmend in die Ferne. Zum nach jetzigem Stand sicheren 13. Platz hat sich sogar bereits eine Kluft mit gefühlter Grand-Canyon-Breite aufgetan – dorthin sind es mittlerweile zwölf Punkte. Und: Die Chance, den aktuellen Gegner „in den Abstiegskampf mit reinzuziehen“, wie Kiesel monierte, haben die Italo-Schwaben auf enttäuschende Weise verpasst.

Die Mängel zogen sich dabei durch alle Mannschaftsteile. Im Angriff: zu wenig Durchschlagskraft, zu wenig Entschlossenheit. Die Antrittspower eines Luan Kukic fehlte ebenso wie der Fintenreichtum des zuletzt starken Tasos Leonidis. Der eine stand infolge eines grippalen Infekts erst gar nicht im Aufgebot, für den anderen war mit schmerzendem Sprunggelenk schon nach 38 Spielminuten Schluss.

Und in der Abwehr? Agierten die Gäste wechselweise im Kollektiv zu zögerlich oder warteten mit individuellen Fehlern auf. Diese Schwächen nutzte ihr Kontrahent zu vier überwiegend sehenswerten Gegentoren. Die Auflistung im Zeitraffer: Beim 0:1 aus Calcio-Sicht bedankte sich Mikail Arslan für den ihm gewährten Freiraum mit einem 20-Meter-Schlenzer ins lange Eck (25.). Ausgerechnet Arslan! In der vergangenen Saison hatte der Linksfuß noch zum Echterdinger Aufstiegskader gehört, ehe sich die Wege eher unerwartet trennten. Arslan selbst sagt im Rückblick: „Ich wollte nach zwei Jahren Calcio für meine Weiterentwicklung etwas Neues machen.“ Wohl auch, weil ihm unter Di Frisco zuletzt oft nurmehr eine Jokerrolle geblieben war.

Beim 1:2 sah dann Julian Unger schlecht aus. Nach einer Freistoßflanke degradierte ihn Bietigheims Bester, der Zwei-Meter-Mann Pero Mamic (früher Croatia Stuttgart), im Strafraum-Infight zum Statisten (57.). „Er hat sich überraschen lassen. Da geht er mit dem Fuß hin statt mit dem Kopf“, kritisierte Di Frisco. Beim 1:3 wiederum versuchte sich der keine 15 Sekunden zuvor eingewechselte Philipp Seemann eben per Kopf im Luftduell – welches er verlor, worauf Emre Yalcin die Kugel per Dropkick ins Netz beförderte (66.). Blieb noch der vierte Gastgeber-Streich und zugleich der schönste Treffer der Begegnung. Den 1:4-Schlusspunkt setzte Adonis Krasniqi, indem er das Spielgerät mit Karacho in den rechten oberen Torwinkel (90.+6) jagte. In diesem Fall ging ein Fehlpass von Charalampos Parharidis voraus.

Pech bei Swieters Lattentreffer

So viel also zum von den Echterdingern eigentlich ausgerufenen Thema „gestärkte Defensive“, dem ein nur vergleichsweise kurzes eigenes Zwischenhoch gegenüberstand. Dabei waren ein Lattentreffer von Jonathan-Martin Swieter sowie der vorübergehende Ausgleich von Daniele Cardinale die einzige Ausbeute. Letzterer traf damit ebenfalls gegen seinen Ex-Verein (51.), profitierend von einem Patzer des Bietigheimer Torhüters Sven Burkhardt.

Auswärts ist Calcio weiterhin das einzige sieglose Team der Staffel. Die Hoffnungen der Verantwortlichen ruhen nun darauf, es vom nächsten Wochenende an zuhause besser zu machen, dann gegen den SSV Reutlingen. „Wir stecken den Kopf jetzt bestimmt nicht in den Sand“, sagte Kiesel. Wobei allerdings auch er weiß: Lange sollte die Erfolgswende nicht mehr auf sich warten lassen. Sonst könnte es zu spät sein.

Und sonst könnte es womöglich überhaupt sein, dass in der Echterdinger Delegation nur noch eine Person prima Laune hat. Am Samstag war dies Di Friscos Töchterchen. Zumindest sie hatte offenkundig Spaß.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Maximilian Otto. Bei seinen Abschlägen machte er teils eine unglückliche Figur. Ansonsten aber war der Keeper der einzige Echterdinger in ansprechender Form. Dreimal verhinderte er mit Paraden ein höheres Ergebnis (17./28./61.). (Nominierungen: 3)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Burkhardt – Lorch, Ngo, Häußermann (90.+5 Tobler), Fitze – Arslan (83. Hohloch), Keklik, Ikpide, Yalcin (75. Krasniqi) – Mamic, Dobros (84. Neupert).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Otto – Todorovic, Unger (70. Micko), Spahiu, Parharidis, Körtge Corral – Daler, Swieter (66. Seemann) – Kajan (57. Pepic) – Leonidis (38. Cardinale), Visoka (62. Djermanovic).