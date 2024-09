Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Nach spätem Tore-Doppelschlag: Frust-Tiefpunkt beim Aufsteiger

1 Tragische Echterdinger Figur: Luan Kukic (rechts) traf zur Führung, ließ dann aber auch drei Topchancen zur Vorentscheidung aus. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Echterdinger sehen in Backnang bis zur 90. Spielminute wie der Sieger aus – und verlieren dann noch mit 1:2. Ein gegnerisches „Tor des Monats“ sowie obendrein drei Verletzte verschärfen die eigene Krise.











Jene Zuschauer, die noch die Interviews des Stadionsprechers mit den Trainern hören wollten, mussten einige Geduld mitbringen. Eine knappe halbe Stunde war das Spiel bereits beendet, Mikro und Getränke standen bereit, der Gästecoach Francesco Di Frisco fehlte aber immer noch. Er hockte wie festgewachsen unverändert dort, wo auch zuvor sein Platz gewesen war: auf der anderen Seite des Spielfelds, auf der Gästebank. Erst diskutierend mit seinem Assistenten Sezgin Karabiyik, dann in sich versunken, ging es für ihn offensichtlich erst einmal darum, Gedanken zu sortieren – was gar nicht so einfach war nach einem solchen Fußballnachmittag.