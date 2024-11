Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Nach dem Trainerwechsel: welche Spieler als Gewinner profitieren

1 Echterdinger Startelf-Debüt? Im Fall von Tasos Leonidis (links) sieht es ganz danach aus. Foto: Archiv/Günter Bergmann

In Spiel eins unter neuem Trainergespann hoffen die Echterdinger mit mehreren Änderungen auf eine Überraschung. Gegen den Ex-Zweitligisten Aalen soll nicht nur die taktische Ausrichtung neu sein, sondern teils auch die Personalauswahl.











Neues Trainerteam, neue taktische Ausrichtung, neue Aufstellung – gelingt damit nun der Umschwung? Sicher ist, dass die Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen in Spiel eins nach der Ära Francesco Di Frisco vor einer Schwergewicht-Aufgabe stehen. Beim Ex-Zweitligisten VfR Aalen tritt der Aufsteiger an diesem Samstag (14.30 Uhr) als klarer Außenseiter an. Aber das muss ja nicht unbedingt ein Nachteil sein, findet Ioannis Tsapakidis, der sich durch die eine oder andere personelle Änderung auch auf dem Rasen „frischen Wind erhofft“.