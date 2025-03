Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Macht Calcio das Rennen um das begehrteste Donzdorf-Duo?

Die Echterdinger wollen in ihrem Kader mit einem Ex-Bundesliga- und einem Ex-Nationalspieler nachlegen. Am Samstag steht nun das wichtige Heimspiel gegen den SSV Reutlingen an. Jener kommt definitiv mit namhaften Verstärkungen.

Wie hatte die Ankündigung gelautet? Nichts werde man unversucht lassen, im Abstiegskampf noch die große Aufholjagd zu schaffen. Den Beweis hierfür kann der Fußball-Oberligist Calcio Leinfelden-Echterdingen am und rund um den aktuellen Spieltag nun in gleich doppelter Hinsicht antreten. Zum einen auf dem Rasen, wo für den Klassenneuling an diesem Samstag (15 Uhr) mit dem Derby gegen den SSV Reutlingen eine tabellarisch richtungsweisende Begegnung ansteht. Zum anderen hinter den Kulissen. Dort zeichnet sich ab, dass die Echterdinger in ihrem Kader noch einmal nachlegen werden.

Der finanziell bedingte Kollaps des ursprünglichen Landesliga-Titelfavoriten JC Donzdorf macht es möglich: Sechs Wochen nach dem eigentlichen Ende der Winterwechselperiode geht das Transferfenster plötzlich noch einmal auf. Zwar eben nur mit den bisherigen Donzdorf-Spielern im Angebot, für die sich so gemäß Sonderregel des Verbands eine Möglichkeit ergibt, auch in der Rückrunde die Kickschuhe zu schnüren. Dass dies zahlreiche Interessenten nach sich ziehen würde, war aber klar. Und ins Wettbieten eingeklinkt hat sich auch Calcio. Die beiden Echterdinger Wunschkandidaten heißen Mert Özdemir und Melih Caliskan. Wie der sportliche Leiter Achim Kiesel bestätigt, steht sein Verein in konkreten Verhandlungen. „Ich sehe die Chancen als relativ gut, dass wir die beiden verpflichten können“, sagt er.

Kommt es so, würden die Italo-Schwaben das Rennen um das perspektivisch interessanteste Duo der Donzdorfer „Konkursmasse“ machen. Beide Spieler sind erst 22 Jahre alt. Beide gehörten in ihrer Staffel zu den Besten der Hinrunde. Und beide bringen trotz ihres noch jungen Alters bereits höherklassige Erfahrung mit. Der Angreifer Özdemir lief für den 1. FC Heidenheim in der Junioren-Bundesliga auf. Zudem schnupperte er bei den Männern im erweiterten Kader des FV Illertissen Regionalliga-Luft. Und der Rechtsverteidiger Caliskan ist ehemaliger türkischer U-17-Nationalspieler mit Oberliga-Vergangenheit beim Calcio-Staffelrivalen 1. FC Normannia Gmünd.

Vorteil Calcio: Kiesel kennt beide bereits aus seiner Geislinger Zeit. Der persönliche Kontakt war also zuvor schon da. Bei einem Einstieg sähe er Özdemir und Caliskan sowohl als Soforthilfe im Kampf um den Klassenverbleib als auch Investition in die Zukunft. Beide sollen fürs Erste Verträge bis Sommer 2026 unterschreiben. Was gerade noch im Weg steht: Zum einen müssen sie ihre bisherigen Kontrakte in Donzdorf auflösen. Zum anderen gibt es Mitbewerber. Um Caliskan sollen etwa auch dessen Ex-Verein Geislingen und der Verbandsligist TSV Oberensingen buhlen.

Klar ist so oder so: Zumindest an diesem Wochenende werden sie noch nicht zur Verfügung stehen. Da müssen es die Echterdinger mit dem gehabten Personal richten. Und zwar in einem Schlüsselspiel. Nach den beiden Jahresauftaktpartien in Oberachern (1:1) und Bietigheim-Bissingen (1:4) lässt die Initialzündung im Tabellenkeller noch auf sich warten. Gelingt sie jetzt vor Heimpublikum? Der Trainer Francesco Di Frisco fordert hierfür von den Seinen „die Mentalität und Leidenschaft der Oberachern-Begegnung“. Und Kiesel sagt: „Rufen wir die Oberachern-Leistung ab, bin ich überzeugt, dass wir eine kleine Serie starten können.“ Freilich, ebenso keine Frage: Folgen stattdessen weitere Auftritte der Bissingen-Kategorie, dürften sich alle Rettungsaussichten bald erledigt haben.

Im Gegner wartet allemal ein schwerer Brocken. Bei den Gästen von der Achalm zeigt die Formkurve nach oben, seitdem Mitte Oktober der Ex-VfB-Profi Alexander Strehmel (214 Bundesliga-Spiele) das Traineramt übernommen hat. Er trat die Nachfolge des entlassenen Philipp Reitter an.

Prominente Reutlinger Neuzugänge

Damit nicht genug: Über die Jahreswende haben die Reutlinger auch in Sachen Spielerpersonal aufhorchen lassen. Mit ihren Neuzugängen setzten sie die ligaweit dicksten Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Erstens: Konstantinos Markopoulous, letztjähriger Torschützenkönig der Staffel, geholt vom 1. CfR Pforzheim. Zweitens: Leander Vochatzer, Ex-Profi der Stuttgarter Kickers, der TSG Balingen und des FV Illertissen. Beim 4:0 ihrer Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen den FC Zuzenhausen waren sie prompt die herausragenden Akteure.

Markopoulos und Vochatzer – das ist dann noch einmal eine andere Hausnummer als Özdemir und Caliskan.

Weitere Infos

Hinspiel

Beim 2:2 an der Kreuzeiche zeigten die Echterdinger 45 Minuten lang ihre wohl beste Saisonleistung, mussten sich am Ende aber mit eben nur einem Punkt begnügen – damals der Anstoß zu einer danach schwarzen Serie. In den folgenden 13 Begegnungen ging Calcio zwölfmal als Verlierer vom Platz.

Personal

Viktor Ribeiro und Salvatore Varese stehen nach Verletzungspausen vor einer Rückkehr ins Aufgebot. Noch offen ist, ob es beim Torjäger Luan Kukic (nach grippalem Infekt) bereits wieder für ein Mitwirken reicht. Definitiv fehlen wird der Youngster Tasos Leonidis (Bänderdehnung).