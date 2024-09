Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: In welchem Punkt der Sportdirektor seinen Trainer kritisiert

1 Eines hat dem Sportchef Ioannis Tsapakidis von seinem Trainer zuletzt nicht gefallen. Foto:

Auch wenn die vergleichsweise maue Punkteausbeute nicht so recht zu den bisher ja überwiegend ordentlichen Leistungen passt, und auch wenn der Gegner nun der noch punktlose Tabellenletzte ist: Von Erfolgsdruck will beim Oberliga-Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Essingen noch keiner sprechen. Klar ist gleichwohl: Der dritte Saisonsieg täte in der aktuellen Situation sehr gut. Auch, um ein zuletzt aufgeplopptes Nebenthema zu ersticken. Eines, in welchem der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis Kritik an seinem Trainer übt.