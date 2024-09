Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Highlight mit Beigeschmack: Zeigt es vor allem einer seinem Ex-Verein?

1 Wiedersehen mit seinem Ex-Verein: der Angreifer Jovan Djermanovic. Foto: Günter Bergmann

Der Aufsteiger Calcio will im Auswärtsspiel an diesem Mittwochabend beim SSV Reutlingen seinen positiven Lauf fortsetzen. Für gleich fünf Echterdinger wird es ein Wiedersehen – und für einen von ihnen mit ärgerlichen Erinnerungen.











Link kopiert



Seit drei Spielen unbesiegt, dabei sieben Punkte geholt – mit diesem Rückenwind ist die Vorfreude groß auf die nun wohl attraktivste Auswärtsbegegnung der Saison. Denn wann tritt man als Amateurkicker schon mal in einem 15 000-Zuschauer-Stadion unter Flutlicht und gegen einen Ex-Zweitligisten an? An diesem Mittwochabend (19 Uhr) kommt es für den Aufsteiger Calcio-Leinfelden-Echterdingen in der Fußball-Oberliga eben so, wobei um den Auftritt beim SSV Reutlingen nicht nur diese Rahmenbedingungen für einen erhöhten Pulsschlag sorgen. Für gleich fünf Echterdinger ist es zudem das Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein – wovon zumindest einer mit einer ganz besonderen Motivation antreten dürfte.