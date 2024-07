Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Folgt auf den Kukic-Abgang die Rückrufaktion?

1 Daniele Cardinale im blauen Trikot von Calcio Ende Mai 2023. Die Verantwortlichen des Neu-Oberligisten arbeiten gerade an seiner Rückkehr. Foto: Günter Bergmann

Der Fußball-Oberligist Calcio Leinfelden-Echterdingen sucht in der Ober- und Regionalliga nach einem Nachfolger für seinen nach Ravensburg abgewanderten Torjäger.











Die Oberliga startet am Wochenende 3./4. August in die Saison 2024/25. Neu dabei: Calcio Leinfelden-Echterdingen. Bis es aber soweit ist, versuchen die Italo-Schwaben den Kader weiter aufzupolieren. „Nicht so einfach in dieser Runde“, wie der Sportdirektor Ioannis Tsapakidis sagt. Jedoch: „Wir bleiben tiefenentspannt, der Aufstieg hat gezeigt, dass wir zuletzt vieles richtig gemacht haben“, fügt er an. Zumal zwei weitere Neuankömmlinge mittlerweile fix sind, die zum Trainingsauftakt am 8. Juli dabei sein werden.