Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Finaler Kracher kostet den Premierensieg

1 Der Führungstreffer von Riccardo Scarcelli (blau) hat am Ende nicht gereicht. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die Echterdinger holen mit einem 1:1 im Aufsteigerduell in Zuzenhausen ihren überhaupt ersten Oberliga-Punkt, doch Freude will keine aufkommen. Vor allem zwei Spieler lassen den möglichen Sieg liegen – von denen sich einer vom Trainer Kritik gefallen lassen muss.











Wer hätte gedacht, dass es so kommen würde? Der überhaupt erste Punktgewinn der Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Oberliga ist perfekt. An und für sich also eigentlich ein vereinshistorischer Moment. Und wie fallen die Reaktionen aus? Elf Mann verlassen schimpfend, hadernd und gestikulierend den Ort des Geschehens. Man konnte es beim Filderclub drehen und wenden, wie man wollte: Das 1:1 im Aufsteigerduell beim FC Zuzenhausen fühlte sich am Ende wie eine Niederlage an. „Wenn wir kaltschnäuzig sind und unsere Chancen nutzen, gewinnen wir hier mit 5:0. So ist es zwar kein Drama, aber schon etwas enttäuschend und nervig“, bilanzierte der Trainer Francesco Di Frisco.