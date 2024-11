Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Entscheidung gefallen: Calcio erhält neuen Cheftrainer

1 Nur drei Spiele noch: das aktuelle Echterdinger Trainerduo Ioannis Tsapakidis und Marijo Marinovic (von links). Foto: Archiv/Günter Bergmann

Das Duo Tsapakidis/Marinovic wird nicht von der Interims- zur Dauerlösung. Wie es beim Tabellenvorletzten stattdessen weitergehen soll und warum die Personalsituation für das schwere Spiel an diesem Samstag gegen die TSG Balingen Sorgen macht.











Was geht noch in diesem Kalenderjahr 2024? Kann den Oberliga-Fußballern von Calcio Leinfelden-Echterdingen nach zehn Niederlagen aus den vergangenen elf Spielen tatsächlich noch vor der Winterpause der herbeigesehnte Umschwung gelingen? Und das ausgerechnet in den beiden nun anstehenden Begegnungen mit dem Spitzenduo der Staffel? So fraglich dies erscheint, so sicher ist inzwischen etwas anderes: nämlich, dass es beim Aufsteiger zum Januar einen erneuten Trainerwechsel geben wird.