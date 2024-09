Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Elferparade beim Kukic-Comeback – und drei Spieler, die nun noch gehen

1 Es läuft bei Calcio – neben und auch auf dem Rasen. Aktuell traf Ali Ferati (links) schon nach 65 Sekunden zur Führung. Foto: Günter Bergmann

Nach der überraschenden Rückholaktion ihres letztjährigen Torschützenkönigs erkämpfen die Echterdinger einen 3:1-Sieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Nun wird sich der Kampf um die Startelfplätze noch verschärfen.











Der Freitag hatte ihn offenbar auf den Geschmack gebracht. An jenem hatte er, wie es das eigene mannschaftliche Ritual für Neueinsteiger so will, vor den Teamkollegen singen müssen. Warum also keine 24 Stunden später gleich noch einmal? Als sich die Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen nach dem Abpfiff auf dem Rasen im Kreis versammelten, war es Luan Kukic, der das Lieblingslied der Seinen anstimmte: „Shalala – oh, Calcio!“, ehe alle anderen grölend und mit zunehmender Lautstärke mit einfielen.