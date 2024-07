Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Dreifacher Kickers-Coup und eine gelungene Rückrufaktion

1 Maximilian Otto ist von den Kickers zu Calcio gewechselt. Foto: Pressefoto Baumann

Der Fußball-Oberligist Calcio Leinfelden-Echterdingen hat zwei Problemzonen mit neuen Spielern besetzt – und das jeweils gleich doppelt.











An diesem Wochenende ist WFV-Pokal-Zeit. Nicht so für den Neu-Oberligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Dieser hat über ein Freilos bereits die zweite Runde erreicht, empfängt dort am Sonntag, 28. Juli (14 Uhr), die TSG Balingen, bei der man eine Woche später zum Oberliga-Start Gast sein wird. Untätig sind die Italo-Schwaben aber nicht am kommenden Wochenende, spielen sie am Samstag, 14 Uhr, doch gegen den Regionalligisten SGV Freiberg.