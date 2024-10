Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Die Gespräche haben gewirkt – der Oberligist zeigt ein anderes Gesicht

1 Angreifer Luan Kukic fehlte gegen den 1. CfR Pforzheim das nötige Glück. Zweimal scheiterte er in aussichtsreicher Situation am Torhüter. Foto: Archiv, Günter Bergmann

Trainer Francesco Di Frisco ändert für das Spiel die Aufstellung und die Taktik. Seine Spieler liefern gegen den Favoriten Pforzheim eine Leistung ab, auf die der Aufsteiger gegen die Konkurrenz aufbauen kann.











Diejenigen, die am Samstagabend an der Kramski-Arena vorbei kamen, hätten denken können, eine Armada von Maulwürfen hätte den Rasenplatz des Pforzheimer Stadions umgegraben, so sehr hatte das zuvor stattgefundene Fußball-Oberliga-Spiel von Calcio Leinfelden-Echterdingen beim Tabellenvierten dem Fußballrasen zugesetzt. „An ein richtiges Spiel war kaum zu denken“, sagte der Calcio-Sportdirektor Ioannis Tsapakidis nach der 0:1-Niederlage beim 1. CfR Pforzheim.