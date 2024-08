Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Der Aufsteiger legt weiter nach: Drittliga-Profi als nächster Neuzugang

1 Dem Favoriten Paroli geboten. In dieser Szene: Charalampos Parharidis (links) gegen den Torschützen Nico Engel. Foto: /Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Die Echterdinger schlagen sich auch im ersten Oberliga-Heimspiel ihrer Vereinsgeschichte achtbar, unterliegen dem hohen Favoriten Großaspach aber mit 0:2. Die gleichzeitige Erfolgsmeldung: Drei weitere neue Spieler stehen fest.











Die Knallernachricht hob sich Ioannis Tsapakidis ganz für den Schluss auf. Sein Kopf war so rot, dass daneben jeder Feuermelder verblasst wäre, so sehr hatte die sommerliche Hitze dem Sportdirektor zugesetzt. Und der Schweiß floss ihm in Strömen übers Gesicht. Die neueste Kunde vom Spielermarkt überbrachte er dann aber im Vergleich dazu erstaunlich nüchtern und kühl: Der Fußball-Neu-Oberligist Calcio Leinfelden-Echterdingen legt nach. Angekündigt war es ja bereits, nun ist es fix: In den Goldäckern stehen drei weitere Neuzugänge fest. Nicht irgendwelche, sondern darunter zwei vormalige Profispieler.