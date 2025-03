Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Das Debakelteam wehrt sich – und verliert erneut

1 Top und Flop in einem: Luan Kukic gelang das Anschlusstor – ehe er die große Ausgleichschance vergab. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Den Echterdingern werden beim 1:2 gegen den 1. FC Normannia Gmünd zwei frühe Fehler zum Verhängnis. In der Startelf nimmt der Trainer gleich sechs Spielerwechsel vor. Für einen vermeintlichen Leistungsträger reicht es nicht einmal ins Aufgebot.











In einer Hinsicht herrschte am Ende Einigkeit: Diesmal war es ein anderes Gesicht. Diesmal hat sich keiner aus der Mannschaft als williges Opfer auf die Schlachtbank gelegt. Mit der Trainer-Ansage von gleich sechs Spielerwechseln in der Startelf zeigten die Oberliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen die eingeforderte Reaktion auf das 0:7-Debakel von Nöttingen. Der Haken allerdings: Zu Punkten reichte es erneut nicht. Auch im Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd ging der Tabellenvorletzte als Verlierer vom Platz. Das aktuelle Ergebnis: ein 1:2.