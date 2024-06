Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Calcio-Schock – der Top-Torjäger ist weg

1 Luan Kukic (links) bei seinem wichtigen Treffer im Aufstiegsspiel. Foto: Günter Bergmann

Enttäuschung beim neuen Fußball-Oberligisten aus Echterdingen: Luan Kukic wechselt nach Ravensburg.











Tore wecken Begehrlichkeiten. Im Fall von Luan Kukic ist dies nicht anders. Der Mann mit der Nummer 9 kam in der Vorsaison von Türkspor Neu-Ulm an den Sportpark Goldäcker und rockte die Verbandsliga. Genauer: Er markierte 27 Tore – Verbandsliga-Bestwert. Damit hatte er großen Anteil am Aufstieg von Calcio Leinfelden-Echterdingen, erzielte im finalen Aufstiegsspiel gegen Auggen den Ausgleich, gleichbedeutend mit dem Sieg-Türöffner.