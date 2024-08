Fußball-Oberliga: Calcio Leinfelden-Echterdingen: Calcio – Knallertransfer mit Liebeserklärung

1 Luan Kukic (links) ist nach seinem Kurztrip beim FV Ravensburg wieder zurück bei Calcio. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Fußball-Oberligist Calcio Leinfelden-Echterdingen hat sich mit einem treffsicheren Ex-Spieler verstärkt. Indes soll sich der Kader bis Montag, dem Ende der Transferperiode, noch verkleinern und am Samstag gegen das Schlusslicht Bissingen der nächste Heimsieg folgen.











Am 31. August hätte das Transferfenster eigentlich schließen sollen. Da dieses Datum auf einen Samstag fällt, wurde auf „Montag, 1. September, verlängert“, sagt Ioannis Tsapakidis, der Sportdirektor von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Mehr Zeit also für die Italo-Schwaben – wie in der Vergangenheit oftmals – noch einen Last-Minute-Transfer zu tätigen. Wobei, die Fristverlängerung war für den Neu-Oberligisten gar nicht nötig. Denn bereits gegen Ende dieser Woche schlug man noch mal zu. Und wie! Die Verantwortlichen am Sportpark Goldäcker haben einen Knallertransfer getätigt, namentlich Luan Kukic. Spielberechtigt ist dieser bereits, ob er am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV 08 Bietigheim-Bissingen im Kader stehe, entscheide das Trainerteam noch, so der Sportdirektor.